Amerikan yapımlı Shameless (Utanmaz) dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Bizim Hikaye, 3. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin 3. bölümünü izleyemeyen takipçileri merakla 3. bölümde neler yaşandığını araştırıyor. Aynı zamanda 4. bölüm fragmanı da bekleniyor. Peki Bizim Hikaye 3. bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BİZİM HİKAYE 3. BÖLÜM ÖZETİ
Barış, sürekli yaptıklarıyla Filiz'in kalbine girmeye çalışırken Filiz henüz bir ilişkiye hazır değildir. Filiz'in Cemil'le birlikte polis gecesine gitmesi Barış'ı kıskandırırken, Cemil’e de Filiz'e olan hislerini anlatma fırsatı verir. İki erkeğin arasında kalan Filiz için tercih yapma vakti gelmiştir.
İyiden iyiye Şeyma'nın evine yerleşen Fikri için ekmek elden su gölden yeni bir hayat başlamıştır. Fikri Şeyma'nın korkularını kullanarak evde kalırken, Müjde durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesi için susar. Halasına ait maaş kartını kaybeden Fikri, kartı geri alabilmek için yeni bir tezgah kurmaya çalışır, beceremeyince de çocuklarını ve Tülay’ı bu yalana ortak eder.
Bütün aile bu durumu çözmeye çalışırken işler daha da karışır. Rahmet'in matematik dehasını kullanarak para kazanma yöntemi bulan Müjde, ona başkalarının yerine sınava girmesini teklif eder. Hem kızdan hem de para kazanma fikrinden etkilenen Rahmet teklifi kabul eder ve o da Hikmet'in platonik aşkına çare bulabilmek için Müjde'den yardım ister. Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacaktır.
BİZİM HİKAYE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Yağızcan Konyalı gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye, 3. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 3. bölümün ardından 4. bölüm fragmanını bekleyen izleyenler ise merakla "Bizim Hikaye 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı.
Bizim Hikaye'nin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde yayınlanacak. Böylece merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler de yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olabilecek.
BİZİM HİKAYE OYUNCULARI
Filiz (Hazal Kaya)
Barış (Burak Deniz)
Reha Özcan (Fikri)
Rahmet (Yağızcan Konyalı)
Hikmet (Nejat Uygur)
Kiraz (Zeynep Selimoğlu)
Fikret (Alp Akar)
İsmet (Ömer Sevgi)
- Bizim Hikaye
- Bizim Hikaye 3. bölüm özeti
- Bizim Hikaye 4. bölüm fragman
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.