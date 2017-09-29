Amerikan yapımlı Shameless (Utanmaz) dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Bizim Hikaye, 3. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin 3. bölümünü izleyemeyen takipçileri merakla 3. bölümde neler yaşandığını araştırıyor. Aynı zamanda 4. bölüm fragmanı da bekleniyor. Peki Bizim Hikaye 3. bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİZİM HİKAYE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Barış, sürekli yaptıklarıyla Filiz'in kalbine girmeye çalışırken Filiz henüz bir ilişkiye hazır değildir. Filiz'in Cemil'le birlikte polis gecesine gitmesi Barış'ı kıskandırırken, Cemil’e de Filiz'e olan hislerini anlatma fırsatı verir. İki erkeğin arasında kalan Filiz için tercih yapma vakti gelmiştir.

İyiden iyiye Şeyma'nın evine yerleşen Fikri için ekmek elden su gölden yeni bir hayat başlamıştır. Fikri Şeyma'nın korkularını kullanarak evde kalırken, Müjde durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesi için susar. Halasına ait maaş kartını kaybeden Fikri, kartı geri alabilmek için yeni bir tezgah kurmaya çalışır, beceremeyince de çocuklarını ve Tülay’ı bu yalana ortak eder.

Bütün aile bu durumu çözmeye çalışırken işler daha da karışır. Rahmet'in matematik dehasını kullanarak para kazanma yöntemi bulan Müjde, ona başkalarının yerine sınava girmesini teklif eder. Hem kızdan hem de para kazanma fikrinden etkilenen Rahmet teklifi kabul eder ve o da Hikmet'in platonik aşkına çare bulabilmek için Müjde'den yardım ister. Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacaktır.

BİZİM HİKAYE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Yağızcan Konyalı gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye, 3. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 3. bölümün ardından 4. bölüm fragmanını bekleyen izleyenler ise merakla "Bizim Hikaye 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı.

Bizim Hikaye'nin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde yayınlanacak. Böylece merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler de yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olabilecek.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Filiz (Hazal Kaya)

Barış (Burak Deniz)

Reha Özcan (Fikri)

Rahmet (Yağızcan Konyalı)

Hikmet (Nejat Uygur)

Kiraz (Zeynep Selimoğlu)

Fikret (Alp Akar)

İsmet (Ömer Sevgi)

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 3. bölüm özeti

Bizim Hikaye 4. bölüm fragman