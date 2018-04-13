Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz'in ve kardeşlerinin hikayesini konu edinen Bizim Hikaye dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 29. bölüm sonrasında yayınlandı. İşte Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanı ve 29. son bölüm özeti...
BİZİM HİKAYE 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Amerika yapımı Shameless dizisi uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi, 29. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen son bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda birçok gelişme yaşanıyor.. İşte Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanı;
BİZİM HİKAYE 29. SON BÖLÜM ÖZETİ
Barış, Ömer’in kurduğu tuzak yüzünden hapse girme tehlikesi altıdadır. Ömer, Barış’ı içeride tutmak için elinden geleni yapsa da Barış’ı kurtaran yardım beklenmedik bir yerden gelir. Ömer elmasları bulduğundan çok emindir. Fakat işler yine istediğini gibi gitmez. Deliye dönen Ömer öfkesini gizlemeye çalışsa da zorlanır, Filiz sonunda Ömer’in gerçek yüzünü görecek midir?
Ferda’dan boşanmayı başaran Tufan, Tülay için bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz aynı zamanda Barış ve Filiz arasındaki buzların erimesine de ön ayak olacaktır.
Fikri’nin son anda yüzüstü bıraktığı Şeyma aşk acısı çekmektedir. Fikri’yi unutmak için cesaretini toplar ve yeni bir maceraya atılmaya karar verir. Şeyma’nın evine giremeyen Fikri, Şükran yüzünden Elibolların evine de gitmek istemez. Kafasını dinlemek için Barış’ın evine yerleşir. Barış bu durumdan pek memnun olmasa da, Fikri’yle ev arkadaşı olmuşlardır.
Fikret, okulda başını yine belaya sokar. Fakat bu sefer durum farklıdır. Fikret’in okuluna yeni gelen Ayşe, onun tüm dengesini bozacak gibidir. Belalı bir öğrenci olan Ayşe Fikret’i çok etkiler. Fikret kızın gözüne girebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır.
Ömer her geçen gün Filiz’e daha da yakınlaşmaya çalışırken Barış da Ömer’in sağlam pabuç olmadığını Filiz’e kanıtlamaya çalışır. Bir yandan da Hülya ile arasındakileri kesin olarak bitirmeye çalışan Barış, Ömer’in gerçek yüzünü ortaya çıkarıp Filiz’le yeniden yakınlaşabilecek midir? Barış Ömer için endişelenirken artık duygularını kontrol etmekte zorlanan Hülya hiç beklenmedik bir hamle yapar.
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