Bizim Hikaye dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı ve Nejat Uygur gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye dizisi, 30. bölümüyle ekrana geldi. Sona eren bölümün ardından da yeni bölüm fragmanı içi bekleyiş başladı. İşte Bizim Hikaye 30. son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisi, 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen bölümünde birçok gelişme yaşanırken önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 31. bölümün fragmanı da beklenmeye başlandı.

Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

BİZİM HİKAYE 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister.

Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır. Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

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