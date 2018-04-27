Bizim Hikaye bu akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Yeniden bir araya gelmeye çalışan Barış ile Filiz’in, bu kez Barış’ın ailesiyle başları dertte. Barış’ı mahalleden ve Filiz’den koparmak için evlere haciz gönderen Barış’ın babası, Elibollar’ı çok zor durumda bıraktı. Elibollar çıkış yolları ararken birbirlerine daha çok kenetlendi. Bizim Hikaye’nin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİZİM HİKAYE 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye’nin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından 32. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 32. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evlerine el konulduğunu öğrenen Elibollar’ı zor günler beklemektedir. Barış babasının bu hareketine çok sert tepki verir. Fakat bu Servet’i kızdırarak daha da ileriye gitmesine sebep olur. Ayla ise Barış’ı mahalleden söküp almaya kararlıdır. Bu yüzden Servet’in yaptıklarına göz yumar.

Filiz ise ilk defa bu kadar çaresiz hissetmektedir. Artık elinden bir şey gelmediğini düşünen Filiz’i ayakta tutan, sevdiklerinin ve Barış’ın desteği olur. Başlarını sokacak yeni bir ev bulana kadar Filiz ve kardeşleri birbirlerine destek olarak bu zor zamanları atlatmaya çalışırlar.

Elibollar’ın başına gelenleri sonradan öğrenen Cemil artık mahallede hakkında konuşulanlardan bıkmıştır. Filiz’le bu durumu düzeltmesi için konuşurken Filiz beklenmedik bir çıkışla tüm mahalleyi şaşırtır. Artık iyice deliye dönen Cemil, kendisine yapılanların bedelini ödetecektir.

Hala elmasların peşinde olan Ömer, Filiz’e hem yakınlaşmak hem de elmasların yerini öğrenmek için farklı bir yol dener.

Tülay ise Tufan’ın son zamanlarda bir şeyleri gizlemesinden ve yalan söylemesinden çok şüphelenmiştir. Tufan’ı takip eden Tülay, şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

Sokakta kalmaktan kurtulmak için seferber olan Elibollar, büyük küçük demeden çözüm bulmanın yollarını ararlar. Birlikte mücadele ederlerken “yuva” denilen şeyin dört duvardan ibaret olmadığını bir kez daha anlamış olurlar.

Ailesinin düştüğü durumu görmezden geliyormuş gibi görünen Fikri ise sonunda yine herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

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