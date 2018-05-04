Bizim Hikaye 32. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bizim Hikaye'de Barış, babası ile Ömer'in buluşmasını gördü ve bu durum karşısında şaşkına döndü. Barış Ömer'in gerçek yüzünü öğrenip, Filiz'e gösterebilecek mi? İşte Bizim Hikaye 32. son bölüm özeti ve yeni bölüme dair detaylar...

BİZİM HİKAYE 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merak ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanına dair henüz bir detay paylaşılmadı. Gelişmeler yaşandıkça haberimizden öğrenebilirsiniz...

BİZİM HİKAYE 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikri evi kurtarmıştır ancak parayı nereden bulduğu meçhuldür. Çok geçmeden paranın sahibinin Yedi Bela Aysel olduğu anlaşılır, Fikri parayı ondan çalmıştır. Aysel’in gelişiyle Elibollar babalarıyla ilgili bir şey daha öğreneceklerdir.

Barış'la Filiz'in arası her şeye rağmen iyidir. Ancak Fikri’nin karşısında küçük düşen Servet oğluna sorun çıkarmaya devam eder. Babasının bir açığını arayan Barış şok edici bir gerçekle karşılaşır. Servet ise oğlunu pes ettirebilmek için Filiz’i kardeşleriyle ilgili bir belaya sürüklemeye çalışır. Barış, babasının oyununu bozabilecek midir?

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