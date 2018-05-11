Bizim Hikaye 34. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümü sonrasında merak ediliyor. Dizinin izleyicileri, Bizim Hikaye’nin bu akşam ekranlara gelen bölümüyle ekranlara kilitlendi. Barış, Ömer ve babasının işbirliğinin detaylarını öğrenmeye çalışırken bir taraftan da gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştı. Ömer elmasların yani Şükran’ın peşinde. Para vereceğini söylediği Fikri’de Şeyma’yla Şükran’ın peşinde. İşte Bizim Hikaye 34. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

BİZİM HİKAYE 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Dizi ile ilgili yaşanacak tüm gelişmeler haberimizde olacak.

BİZİM HİKAYE 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Servet ve Ömer’in birlikte bir işler çevirdiğini gören Barış, olan biteni ortaya çıkarmakta kararlıdır. Ömer bu işin içinden de sıyrılmanın bir yolunu bulacak mıdır? Barış, Filiz’i Ömer’den uzaklaşması için ikna etmeye çalışır fakat Filiz işini kaybetmek istemez. Bu durum Filiz ve Barış arasında çeşitli sorunların doğmasına neden olur.

Fikri, yanına Şeyma’yı da alıp Şükran’ı aramaya koyulur. Şükran’a önce Ömer mi yoksa Şeyma hanımın da yardımıyla Fikri mi ulaşabilecektir.

Herkes çocuk hizmetlerinden gelecek haberi heyecanla beklerken Aysel olaya el koymaya karar verir. Fikri’nin çaldığı parayı geri veremeyeceğini de anlayan Aysel onu affeder ama bu defa da oğlunda çok zor bir isteği vardır.

Tülay’ın hamile olduğunu öğrenen Tufan sevinçten havalara uçar. Bakmak zorunda kalacağı ailesi için daha çok para kazanmanın yollarını ararken başını belaya sokacaktır.

Çocuklar anneler gününde hem Aysel’e hem de Filiz’e tatlı bir sürpriz yaparak onları mutlu ederler. Hep birlikte Filiz’in anneler gününü kutlarken Şükran’la ilgili şoke edici haberler alırlar. Elibollar kendilerini yine karmaşık durumların içinde bulmak üzeredir.

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