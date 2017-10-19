Şehrin yoksul semtlerinden birinde annesinin terk etmesinin ardından 5 kardeşine bakmak zorunda kalan Filiz'in hikayesini konu edinen ve ünül ABD yapımlı Shameless dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye, 6. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki Bizim Hikaye 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bizim Hikaye 6. bölüm fragmanı ve özeti...

BİZİM HİKAYE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Barış ne yapacaktır?

Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. Hafta sonu Fikret’in veli toplantısı vardır. Babasının gitmesi şarttır, aksi takdirde okuldan atılacaktır. Fikri’nin okulla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çözümü bulmak yine Filiz’e düşer. Ona yardıma koşan ise tabii ki Barış. Barış, Fikret’in okuldan atılmasını engellemek için akıllıca bir yola başvurur. Acaba başarılı olacak mıdır?

Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir.

Hikmet, kocasının Esra’ya zorbalık yaparak boynundaki kolyeyi aldığını görür. Esra’nın ağlaması içini yakar ve kolyeyi alıp ona geri verebilmek için ailesinden gizli büyük bir işe, hatta fedakarlığa kalkışır. Rahmet bunu fark ettiğinde çok sinirlenir, Hikmet’se gözünü karartmış, Esra’ya açılmaya karar vermiştir.

Tam sular durulmuş, Barış ve Filiz çocuklarla bir aradayken Barış’ın telefonuna bir mesaj düşer. Tüm taşları yerinden oynatacak bu mesajı Kiraz görür ve şok olur.

BİZİM HİKAYE 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bizim Hikaye'nin bir önceki hafta ekrana gelen 5. bölümünde;

Filiz Barış’ın valelik yapmadığını öğrenmiş ve yaşadığı şokla eve dönmüştür. Artık Barış’ın yüzünü görmeyi istememektedir. Barış’ın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Atlayıp eve gelir. Filiz’in ağır tepkisiyle karşılaşır. Barış Filiz’i geri kazanabilmek için yaptığı işi bırakmaya karar verir, ancak ortağı Cenk bozulur ve hatta Barış’ı çok zora sokacak bir işe dahi kalkışır.

Tufan da Tülay’a söylediği yalanın altında ezilir. Gerçeği söylemeye çalışsa da bir türlü beceremez. Nihayet mecbur kalıp söyler. Tülay şok yaşar.

Fikri yine kolay yoldan para kazanmanın kurnazca bir yolunu bulur, ancak işler yolunda gitmez. Üstelik ölüm korkusuna tutulur. İmama koşar. İmam ölmeden önce evlatlarının hayır duasını almasını söyler. Bu Fikri için çok ciddi bir iştir. Eve döner ve çocuklarıyla ilgilenmeye karar verir. Ancak Kiraz ve Fikret için bu ilginin sonu hüsran olacaktır.

Bu sırada Hikmet markette Asım’ın Esra’ya şiddet uyguladığına şahit olur, sinire keser, o aşık olduğu kadındır ve ona destek olmaya çalışır. Okulda Fikret için işler yolunda değildir. Öğretmen anne babasını okula çağırır. Fikret zor durumdadır. Rahmet, Müjde’nin tavsiyesiyle eski bir arkadaşının sınavına girmeye karar verir, ancak çocuğun Müjde’nin eski çıktığı çocuk olduğunu öğrenince işin rengi değişir...

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz karakteri)

Burak Deniz (Barış karakteri)

Reha Özcan (Fikri karakteri)

Yağızcan Konyalı (Rahmet karakteri)

Nejat Uygur (Hikmet karakteri)

Zeynep Selimoğlu (Kiraz karakteri)

Alp Akar (Fikret karakteri)

Ömer Sevgi (İsmet karakteri)

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Bizim Hikaye 6. bölüm fragmanı

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı