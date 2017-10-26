Fox TV'de yayınlanan 6 bölümüyle dikkat çeken Shameless uyarlaması dizi Bizim Hikaye'nin 7. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Barış, Filiz'e kendisi hakkında her şeyi itiraf edecek mi? İşte Bizim Hikaye 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

BİZİM HİKAYE 7. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye, 7. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri merakla "Bizim Hikaye 7. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Bizim Hikaye'nin 7. bölümünde neler yaşanacak? Barış, Filiz'e her şeyi açıklayacak mı?

Kiraz, Barış’ın ablasını aldattığından şüphelenmiştir. Gerçeği öğrenmek için kapsamlı bir araştırma yapar. Fikret de Kiraz’a destek olur. Mevzu Cemil’e kadar gider. Barış, Filiz ve kardeşleriyle görüştüğü zamanlar dışında Kiraz’ın şüphelendiği kadınla vakit geçirmektedir. Kiraz bu kadının kim olduğunu öğrenebilecek midir?

Fikri tam Mustafa ve Hüseyin’den kurtulmuşken adamlara yine yakalanmıştır. Haliyle Mustafa ile Hüseyin yine Fikret’in peşine düşer. Hatta peşine düşmekle de kalmayıp Fikri’yi rehin alırlar. Bu da yetmez, İsmet’i de alıkoyarlar. Kardeşlerinin ihtiyaçları için gece gündüz çalışıp didinen Filiz’in gücü, babasını ve İsmet’i kurtarmaya yetecek midir? Barış Filiz’e yardım edecek midir?

Hikmet, Esra’ya açılmaya karar verir. Fevzi’nin Müjde’yle eskiden sevgili olduğunu öğrenip hayal kırıklığına uğrayan Rahmet ise kardeşinin bu sevdadan vazgeçmesini ister. İki kardeşin de aşk hayatı çıkmaz noktalara ulaşmıştır.

Filiz’le Barış’ın paylaştığı zamanlar ve duygular çoğalmışken Cenk, Barış’ın foyasını ortaya çıkarmak için planlar yapmaktadır. Barış’ın peşine düşen Kiraz’ı ise finalde büyük bir sürpriz beklemektedir.

BİZİM HİKAYE'NİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bizim Hikaye'nin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 6. bölümünde;

Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Barış ne yapacaktır?

Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. Hafta sonu Fikret’in veli toplantısı vardır. Babasının gitmesi şarttır, aksi takdirde okuldan atılacaktır. Fikri’nin okulla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çözümü bulmak yine Filiz’e düşer. Ona yardıma koşan ise tabii ki Barış. Barış, Fikret’in okuldan atılmasını engellemek için akıllıca bir yola başvurur. Acaba başarılı olacak mıdır?

Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir.

Hikmet, kocasının Esra’ya zorbalık yaparak boynundaki kolyeyi aldığını görür. Esra’nın ağlaması içini yakar ve kolyeyi alıp ona geri verebilmek için ailesinden gizli büyük bir işe, hatta fedakarlığa kalkışır. Rahmet bunu fark ettiğinde çok sinirlenir, Hikmet’se gözünü karartmış, Esra’ya açılmaya karar vermiştir.

Tam sular durulmuş, Barış ve Filiz çocuklarla bir aradayken Barış’ın telefonuna bir mesaj düşer. Tüm taşları yerinden oynatacak bu mesajı Kiraz görür ve şok olur.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 7. bölüm fragmanı

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı