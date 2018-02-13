Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi gibi isimlerin rol aldığı Bizim Hikaye dizisi 21. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyordu. Beklenen Bizim Hikaye 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacak? İşte Bizim Hikaye dizisi 22. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye dizisi 22. yeni bölümü ile 15 Şubat Perşembe saat 20:00'de FOX Tv'de ekranlarda olacak!

BİZİM HİKAYE 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fikri’nin bir kızı daha olduğunu öğrenen aile neye uğradıklarına şaşırmıştır. Çocuklar, bir an önce Yeliz’i bulup donör olup olamayacağını öğrenmek isterlerken Fikri duruma el koyar ve büyük kızını bulup eve getirir. Yeliz’in ortaya çıkmasıyla ailenin düzeni değişir. Filiz, Yeliz’i eve alıp ona iyi davranmaya başlar fakat Tülay’ın gözü Yeliz’i hiç tutmaz. Tülay’a göre Yeliz, sinsi planların peşindedir. Yeliz ise aileye çabuk ısınmış gibi görünmektedir.

Aile Şükran’ın hastalığıyla ilgili gelişmelerin iyiye gittiğini düşünürken Şükran farklı şeyler peşindedir. Şükran, tedavisi için umutluyken bir anda hayatını değiştirecek bir karar verir. Filiz annesi ve babasıyla uğraşırken Barış da çocuklarla ilgilenir. Cemil artık boşanma işini bir an önce çözüp şehirden gitmeye kararlıdır. Onun yollarından çekildiğini düşünen Barış, Filiz’le yeniden eskisi gibi olacağına inanmaktadır.

Hikmet, uzun zamandır sakladığı bir sırrı ablasıyla paylaşır. Bu sırada Esra ve Asım ile ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Esra ile tekrar yakınlaşmaya başlayan Hikmet halinden çok memnundur. Tufan’ın boşanma mevzusu arapsaçına dönmüştür. Ferda boşanmamakta inat etmiştir ve Tülay’ın sabrı her geçen gün daha da zorlanmaktadır. Tufan ise hala sabretmesi konusunda Tülay’a yalvarır.

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