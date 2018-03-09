Bizim Hikaye oyuncuları, dizinin dün akşam yayınlanan 24. son bölümündeki sürpriz ayrılık ile gündeme geldi. Fikri'nin büyük kızı Yeliz olarak kısa süre önce diziye dahil olan Nilay Duru, karakterin öldürülmesiyle diziden ayrıldı. Bizim Hikaye oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Bizim Hikaye ekranlara gelen ilk bölümünden itibaren çok sevildi. Şüphesiz bu durumdan oyuncu kadrosunun da payı büyük. Bizim Hikaye oyucnuları ise şöyle; Filiz (Hazal Kaya), Barış (Burak Deniz), Fikri (Reha Özcan), Tülay (Nesrin Cevadzade), Rahmet (Yağız Can Konyalı), Hikmet (Nejat Uygur), Kiraz (Zeynep Selimoğlu), Fikret (Alp Akar), İsmet (Ömer Sevgi).

BİZİM HİKAYE 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikri’nin ameliyattan sağlam bir şekilde çıkmasıyla Elibol Ailesi’nin üstündeki kara bulutlar biraz dağılmış gözükmektedir. Fakat tam bu sırada Yeliz’in Zeynep’e veda ederek ortadan kaybolması ve başına gelenlerle aslında daha sıkıntılı bir döneme girilecektir. Yeliz, elmasları kaçırdığı adamlar tarafından öldürülür. Fikri ise bir kez daha kefeni yırtmanın keyfiyle kendisinin Allah’ın sevdiği kulu olduğuna kesin kanaat getirmiştir. Bu sırada hikayesine ilgi gösteren bir muhabir ile bir maceranın içine dalar.

Barış ile Filiz arasındaki duvar Barış’ın aldığı kararları ciddi şekilde etkilemeye başlar. Bu durum Hülya ile yakınlaşmasına ve ileride pişman olacağı şeyler yapmasına sebep olur. Tüm bunlar olurken annesinin yaşananlar için babasından özür dilemesini istemesi de eklenince Barış iyiden allak bullak olur. Babasıyla olan görüşmesinde öğrendikleriyle hayatı iyiden karmaşık hale gelir.

Bir telefonla işini kaybeden Filiz güzel bir sürprizle kuru temizlemecide yeni bir iş bulur. Tufan’a olan tavrı devam eden Tülay bu süreçte Filiz’in en büyük destekçisidir. Dengesiz tavırlarıyla Esra da dahil olmak üzere herkesin sabrını taşırmaya başlayan Hikmet; Esra’ya çocuk olmadığını kanıtlamanın derdiyle sonunu kestiremediği tehlikeli bir yola girer. Bu yolun sonunda ise Asım’ın Esra ile kendisine hazırladığı korkunç son vardır.

BİZİM HİKAYE 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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