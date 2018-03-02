Ekranla Perşembe günü gelen Bizim Hikaye dizisinde flaş gelişme yaşandı. Dün akşam diziyi merak edenler Bizim Hikaye'nin tekrar bölümüyle karşılaşınca soluğu internette aldılar. Çünkü Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusunu merak ediyorlardı.

BİZİM HİKAYE NEDEN YAYINLANMADI?

Bizim Hikaye 24. yeni bölümü dün akşam yayınlanması beklenirken ekrana 23. bölüm geldi. İzleyeciler diziyi iple çekerken şok oldular. Soluğu internette alanlar şu tweet ile karşılaştı.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bizim Hikaye 24. yeni bölümü haftaya 8 Mart 2018 gününde ekrana gelecek. Bu hafta neden ekrana gelmediği henüz belli değil.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.

Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?



Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?



Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?



Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.

Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.

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