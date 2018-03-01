Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı ve Nejat Uygur gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye dizisi, ekrana gelen 23 bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı. Bizim Hikaye yeni bölümü ise bu akşam yayınlanmayacak. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm ne zaman?

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bizim Hikaye'nin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Fox TV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı görülüyor.

Öte yandan Fox TV'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da dizinin bu akşam tekrar bölümünün yayınlanacağı belirtildi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM

Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.

Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?

Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?

Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?

Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.

Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.

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