HT Magazin'de yer alan habere göre, başrollerinde ilk kez çocukların yer aldığı ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filminin önceki gün BKM Tiyatro’da özel gösterimi yapıldı.



Etkinliğe, filmin minik yıldızları Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi tam kadro katılırken, konuk oyuncu olarak yer alan Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ile birlikte geldi.



Davetliler arasında Pınar Altuğ ve kızı, Mustafa Erdoğan ve oğulları, Burak Kut, eşi ve kızı da vardı. Minikler film öncesi Barış Manço’nun ‘Yine Yol Göründü Gurbete’ adlı şarkısını özel bir koreografiyle seslendirdi.



Cuma günü vizyona girecek olan film, İstanbul’dan Muğla’ya taşınmak zorunda kalan bir babanın iki çocuğuyla köy hayatına alışma sürecini konu ediniyor.

Gösterimden sonra tüm çocuklar, sahnede birlikte dans edip şarkı söyledi.