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UĞURTAN SAYINER

Dizinin en renkli karakterlerden biri olan ve sürekli pencereden " Benim adım Cemil" diye bağıran Uğurtan Sayıner şu anda zor durumda. Dizi bittikten sonra iş bulamayan ve ailesi tarafından terk edilen Sayıner, 'Küçük Esnaf' filmiyle geri döndü.