"Bizler kayıt dışı siyaset usulüne seyirci kalamayız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 24 Haziran seçimleri için Ankaralı işadamlarıyla yemekli bir toplantıda bir araya geldi. Gazetecilerin soruları üzerine erken seçim gündemini değerlendiren Topçu sözlerine 102 sene önce Osmanlı ordusunun İngilz ordusuna tarihinin en ağır mağlubiyetini yaşattığı Kut’ül Amare Zaferi ile başladı “tarihi kahramanlıklarla bezeli Türk ordusunun muhteşem Kut’ülAmare zaferinin 102. yılında şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum“ dedi. “Siyasi tarihimizde bir kere daha en ilkesiz siyasi usullere ve üsluba şahit olmaktayız” diyen Topçu “birbirine zerre kadar benzemeyenler, ellerine tutuşturulan talimatnamenin gereği için hesap makinesiyle kapı kapı dolaşıyorlar. Memleketin ayağının altına kayıt dışı siyaset ile sabun koymaya çalışanları seyretmek milli vicdan sahiplerine ağır geliyor. 24 Haziran’da sandıklarda bu kayıt dışı çabalar, bu abidik gubidik oyunlar milletin aklı ve vicdanıyla vereceği oylar ile parça parça edilecektir. Bizler bu kayıt dışı siyaset usulüne seyirci kalamayız” şeklinde konuştu.
“HER KAPIYI ÇALIP BU KAYIT DIŞI SİYASİ TEZGAHI VE AKTÖRLERİNİ MİLLETİMİZE ANLATACAĞIZ”
“Ülkemizin geleceği, istiklal ve istikbali için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Elimizle, dilimizle, gönlümüzle bu kayıt dışı siyasetin ve onun aktörlerinin karşısında olacağız. Her kapıyı çalıp bu kayıt dışı siyasi tezgahı ve aktörlerini milletimize anlatacağız.”
“BİZDEKİ ASIL EKSİKLİK NE YAZIK Kİ MUHALEFETTİR”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 24 Haziran erken seçimleri ve CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Topçu, “her ülkede iktidar vardır. İktidar olmazsa olmazdır ama bir olmazsa olmaz da demokrasinin gereği muhalefettir. Muhalefetin olması hem ülkenin hem milletin hayrınadır. İktidarı sorgular ve denetler. Bizdeki asıl eksiklik ne yazık ki muhalefettir. Birbirine benzemeyenler bir araya geliyorlar. Şaibeli bir şekilde kayıt dışı siyasi usullerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunu kapalı kapılar arkasında yapıyorlar. Türkiye bunun örneklerini çok gördü. Geçmişte ’Güneş Motel’ modeli, ’Şemsiye Partisi’ modeli” ifadelerini kullandı.
“CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN HUZURUNDA YAPILMIŞTIR”
"Ak Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı’yla yaptığı hadise aslında şudur, 16 bin yıllık tarihin ve bin yıllık terkibin siyaseten ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu noktadan hareketle bu siyaset açık bir siyasettir, Cumhur İttifakı milletin huzurunda yapılmıştır. "
“STK’LARIMIZI AB’YE TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM”
AB’nin erken seçimlerle ilgili ertleme tavsiye etmesine de değinen Topçu “bu vesile buradan yerli ve milli bütün STK’larımızı, AB’nin Fransa’yı görmezden gelerek bize yaptığı küstah seçim çağrısına, her seçim dönemi milli iradeyi yönlendirme girişimlerine ve kayıt dışı siyaset usullerine, hukuk içinde demokratik tepki göstermeye davet ediyorum”
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