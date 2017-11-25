Bjarsmyr: "Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız"

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında Göteborg'dan transfer ettiği 31 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu söyledi.
Ligde gelecek haftalarda Sivasspor'u zorlu mücadelelerin beklediğini dile getiren Bjarsmyr, en iyi şekilde hazırlanarak kazanmak istediklerini ifade etti.
Bjarsmyr, sezona iyi başlayamadıklarını ancak son haftalarda uyum sürecini atlatarak çıkışa geçtiklerini vurguladı.
Sivasspor'un Süper Lig'e bu sezon yükseldiğini anımsatan tecrübeli savunma oyuncusu, "Hedefimiz tabii ki yukarılarda olmak. Sezonu eğer yukarılarda bitirirsek Avrupa liglerinde oynayabiliriz. Lige konsantre olmamız lazım, önümüzde daha çok maçımız var." dedi.
Ligde geride kalan 12 maçta da 90 dakika forma giymesine değinen Bjarsmyr, şunları kaydetti:
"Antrenmanlarda çok çalışıyorum, hocamız şans tanıdığı ve ilk 11'de oynattığı için çok mutluyum. Çalışmaya da devam edeceğim ve umarım hocamız aynı şekilde bana forma şansı verir. Süper Lig'in kaliteli ve iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Yunanistan ile karşılaştırmak gerekirse Türkiye'nin daha çok tempolu, güçlü ve iyi oyuncuları barındıran bir ligi var. Lige kimi takımlar daha iyi uyum sağlamış ve yıllardır deneyimleri var, kimi takımlar ise yeni oluşmuş."
"KONE BENİ ÇOK ZORLUYOR"
Bjarsmyr, ligde iyi forvetlerin olmasının savunma oyuncusu olarak kendisini zorladığını anlatarak, "Fenerbahçe maçında Roberto Soldado girdi ve 3 gol attı. Türkiye'ye genellikle iyi santrforlar getiriliyor. Neredeyse tüm santrforlar savunmayı zorlayacak şekilde hazırlanıyorlar. Özellikle antrenmanlarda takım arkadaşım Arouna Kone beni çok zorluyor." ifadelerini kullandı.
Ligde geride kalan 12 haftada 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını ancak geçen hafta Fenerbahçe mağlubiyetiyle bu serinin sona erdiğini hatırlatan Bjarsmyr, "Trabzonspor maçı ile yeni bir seri yakalayacağımıza inanıyorum. Gerçekten yukarılarda olmak istiyorsak Trabzonspor maçı ile bir galibiyet serisine başlamalıyız." şeklinde konuştu.
Bjarsmyr, Trabzonspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Onlardan çok memnunuz, gerek iç sahada gerekse deplasmanda bizleri yalnız bırakmıyorlar. Kalabalık gelsinler ve bizi desteklesinler, biz de en iyi oyun ve kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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