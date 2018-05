BK Forward - Akropolis IF maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında BK Forward ile Akropolis IF, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. BK Forward 13 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Akropolis IF 12 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi BK Forward, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 161 kodlu maçı oynayanlar; BK Forward galibiyet oranı 2.45, beraberlik oranı 3.40, Akropolis IF galibiyet oranı 2.00.

BK Forward son hafta oynanan Vasteras SK FK maçında 1-3 kazandı.

Akropolis IF ise IK Brage Borlange karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan BK Forward, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Akropolis IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Akropolis IF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.