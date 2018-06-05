BK Forward - Karlslunds IF düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. BK Forward, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Karlslunds IF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi BK Forward 13 puanla 5. sırada, Karlslunds IF 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi BK Forward, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Karlslunds IF son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar BK Forward kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Karlslunds IF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

BK Forward son hafta oynanan Sundbyberg maçında 2-0 kazandı.

Karlslunds IF ise Håbo maçında 2-4 kazandı.

BK Forward, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. BK Forward, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Karlslunds IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Karlslunds IF, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.