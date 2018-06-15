BK Forward - Nyköpings BIS düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey maçında BK Forward ile Nyköpings BIS, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi BK Forward 17 puanla 5. sırada, Nyköpings BIS 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi BK Forward, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nyköpings BIS, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 193 kodlu maçı oynayanlar; BK Forward galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nyköpings BIS galibiyet oranı 0.00.

BK Forward son hafta oynanan Vasteras SK FK maçında 1-3 kazandı.

Nyköpings BIS, Pitea IF karşılaşmaında 5-2 yenildi.

BK Forward, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. BK Forward, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Nyköpings BIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nyköpings BIS, 6 gol atarken 6 gol yedi.