BKM 2017 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının Kasım ayı verilerini açıkladı. BKM'nin açıkladığı verilere göre Kasım ayı sonunda Türkiye'de 62,2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanıldı. 2016 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12'lik artış görüldü.



Banka kartları ve kredi kartları ile Kasım ayında toplam 59,4 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyüme oranı kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 14 oldu. Banka kartı ile yapılan ödemeler ise yüzde 46 büyüyerek hızlı büyümesini sürdürdü.



HER 5 TL'LİK ÖDEMENİN 1 TL'Sİ TİCARİ KARTLARLA GERÇEKLEŞTİ



BKM'nin açıkladığı verilere göre Kasım ayı sonunda Türkiye'deki 62,2 milyon kredi kartının 3,8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturdu. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında yüzde 13 oranında artış görüldü.



Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük kolaylıklar sunan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 123 milyar TL oldu. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 22'ye ulaştı. Bu veriler 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 büyümeye işaret etti.



HER BEŞ YETİŞKİNDEN İKİSİ KREDİ KARTI SAHİBİ



Türkiye'de geçen yılın aynı döneminde 22 milyon olan bireysel kredi kartı kişi sayısının bu yıl yeni kullanıcılarla beraber 24 milyona ulaştığı görüldü. 24 milyon kişinin kredi kartı bulundurduğu göz önüne alındığında yaklaşık 57 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun yüzde 42'sinin bir ya da birden fazla kredi kartı kullandığı sonucuna ulaştı. Bu da her beş yetişkinden ikisinin kredi kartı sahibi olduğu anlamına geldi.



Kişi başı aylık bireysel kredi kartı ortalama alışveriş tutarı ise mevsimsel etkilerle beraber bin 600-bin 700 TL aralığında seyretti. Aylık ortalama kartlı alışveriş tutarındaki gelişim incelendiğinde, kişilerin enflasyonist etkiye rağmen daha çok harcama yapmadığı, kartlı ödemelerin yeni kullanıcıların ödemeleriyle büyüdüğü görüldü.



Kartlı ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki etkisine özellikle vurgu yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan yetişkin nüfus içindeki kredi kartı sahipliği oranının yüzde 42'ye çıkması, ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında olumlu bir gösterge olarak göze çarptı.



Ancak finansal sisteme yeni girecek kullanıcılar ve özellikle gençlerimizle beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etti" dedi.

