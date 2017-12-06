BKM, ‘Entarisi Dım Dım Yar’ için tazminat ödeyecek, Düğün Dernek filmine tazminat şoku

"Düğün Dernek" adlı komedi filminde izinsiz kullanılan "Entarisi Dım Dım Yar" adlı türkü için Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu yapımcı Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 30 bin lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere 35 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Günaydın'ın haberine göre, Sivas'ta 'Tarakçı Osman' diye tanınan 39 yıl önce ölen Osman Şan'ın mirasçıları, mahkemenin kararının ardından bu defa şarkıcı Serkan Kaya'nın "Gönül Bahçem" albümünde yine bu eseri izinsiz kullandığını belirterek 15 bin liralık yeni bir dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıl önce açılan davaya göre, 1978'de hayatını kaybeden Osman Şan "Entarisi Dım Dım Yar" adlı türkünün bestecisi ve söz yazarıydı.

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