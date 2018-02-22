BKM'nin artık kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Zümrüt Erol Bekçe, "23 Yıldır BKM'deyim. BKM benim için aile gibi. BKM projelerine yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Seyircilerimize daha keyifli işler sunmak için uğraş veriyoruz. BKM olarak mekan sayımızı arttırma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
'GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK' BEYAZPERDEDE
Çocukların yakından takip ettiği "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibi ile sadece çocuklara özel film çektiklerini söyleyen Bekçe, "Bu sene 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' çok iyi başarı gösterdi. Bizde onlara bu başarısından dolayı 'Bizim Köyün Şarkısı' sinema filmini yaptık. Çocuklar bu filmde kendilerinden bir parça görecek. Yeni filmimiz 'Bizim Köyün Şarkısı' 30 Mart'ta vizyonda olacak" dedi.
ÇOCUK OYUNCULARI İSTİHDAM ETMEK ZOR
Bekçe, "Çocukların bir iş yapma imkanı yok. Yavrularımız okula gidiyor. Onları istihtam etmek sınırlı. Okulları olduğundan programları dar. Bizim 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' projemiz tiyatroda bir fikir olarak ortaya çıktı. Çocuklar için bir proje yapmak istedik. Çocuklar için konforlu bir ortam oluşturularak onları tiyatro ile buluşturduk. Seyirciden çok olumlu tepkiler alıncada ne kadar doğru karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk" ifadesini kullandı.
BKM FİLM FESTİVALİ YAPMAYACAK
Film festivallerinin desteklenip, daha da geliştirilmesine dikkat çeken Bekçi, "BKM olarak biz mevcut film festivallerine destek vermeye devam eden taraf olacağız. Mevcut olan festivaller daha çok desteklenmeli ve dünya standartlarına getirilmeli" ifadesini kullandı.
'ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR' GERİ DÖNÜYOR
Yılmaz Erdoğan'ın çok kitap okuduğunu ve yenilikleri yakından takip ettiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Bekçe, "Yeniliklere açık olan Yılmaz Erdoğan gündemi çok iyi takip ediyor ve analizler yapıyor. Biliyorsunuz Çok Güzel Hareketler Bunlar yakında geliyor. Kendi bilgilerini de yeni oyuncu kadrosunda bulunan gençlere de aktarıyor" ifadesini kullandı.
YILMAZ ERDOĞAN YOUTUBER OLMAYA GELİYOR
Yılmaz Erdoğan, Münaşaka oyunu için çıktığı turne yolcuğunda 'Yol Güzel' ile turne öncesi ve sonrasını çekerek sevenleri ile paylaşıyor. Gençlere ulaşmak için önemli yer olduğunu ifade ettiğini paylaşan BKM Genel Müdürü Bekçe, Yılmaz'ın daha fazla sosyal medyada aktif olacağını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.