"Black Friday"de internetten kartlı ödeme rekor kırdı

BKM, 24 Kasım Cuma gününe ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Buna göre her yıl tüm dünyada kasım ayının 4'üncü cumasında mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak kullanıcıya fırsatlar sunabiliyor.
Türkiye'de de bankalar da yaptığı kampanyalarla bu günü kullanıcılar için daha cazip hale getiriyor. Verilere göre 24 Kasım Cuma günü 2,45 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı gününde ise 1,88 milyar lira kartlı ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, bu yılki artış yüzde 30'a işaret etti.
İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 24 Kasım Cuma günü internetten kartlı ödeme tutarı 565 milyon lira oldu.
Geçen yılın aynı günü ile kıyaslandığında bu yıl internetten kartlı ödemeler rekor bir artış göstererek 2 katına çıktı.
Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise yine rekor kırararak yüzde 23 seviyesine ulaştı. Geçen yıl kasım ayının 4. cumasında 264 milyon liralık harcama yapılmıştı.
EN ÇOK SATILAN ELEKTRONİK EŞYA
Kartlarla toplam 565 milyon lira tutarında internetten ödeme yapılan 24 Kasım'da ödemelerin 326 milyon lirası (yüzde 58) elektronik eşya, giyim ve hizmet sektörlerinde gerçekleşti.
En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 42'sini, giyim ve aksesuar yüzde 10'unu, hizmet sektörü ise yüzde 6'sını oluşturdu.
Cuma günü elektronik eşya sektöründe 238 milyon lira, giyim ve aksesuarda 57 milyon lira ve hizmet sektöründe 31 milyon lira harcama gerçekleşti.
EN FAZLA İNTERNETTEN ALIŞVEREN YAPAN İL KOCAELİ
Türkiye'nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşabiliyor. BKM verilerine göre kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yaklaşık yarısı İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı.
Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise Kocaeli yüzde 33 ile en fazla internetten alışverişi tercih eden kent oldu. Kocaeli'ni yüzde 31'le Kırıkkale ve yüzde 30'la Iğdır takip etti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BKM Genel Müdürü Soner Canko, son dönemde dünyada perakende sektörünü destekleyecek farklı alışveriş festivallerinin dikkati çektiğini söyledi.
Türkiye'de de 24 Kasım Cuma günü hem mağazacılık hem de e-ticarette uygulanan bu alışveriş festivali tüketicilere indirimli alışveriş imkanı sunduğunu ve perakende sektörüne de bir günlüğüne canlılık getirdiğini belirtti.
Canko, bu tarz özel indirim günlerini önceden takip eden bilinçli tüketicilerin avantajlı fiyatlardan yararlanmış olduklarını ifade etti.
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