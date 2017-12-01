Black Friday’de Türkiye 2.45 milyar TL harcadı

Dünyada çoğu ülkenin indirimli alışveriş kampanyalarına kilitlendiği “Black Friday”de (Kara Cuma) Türkiye’de kartlı harcamalar yüzde 30, internetten yapılan kartlı harcamalar ise yüzde 114 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre her yıl kasım ayının 4. cumasına denk gelen ve bu yıl 24 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen alışveriş festivali Black Friday’de Türkiye’de 2.45 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşti. Geçen yılki ‘Black Friday’de 1.88 milyar TL olan rakam, bu yıl yüzde 30 arttı. Bu harcamalar içindeki internetten yapılan alışverişler dikkate alındığında ise 24 Kasım Cuma günü internetten kartlı ödeme tutarı 565 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı günü gerçekleştirilen 264 milyon TL’lik rakam ile kıyaslandığında bu yıl internetten yapılan kartlı ödemeler rekor bir artış göstererek 2 katından fazla arttı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise yine rekor kırararak yüzde 23 seviyesine ulaştı. Geçen yıl kasım ayının 4. cumasında bu oran yüzde 14 seviyesindeydi.

EN ÇOK ELEKTRONİK EŞYA ALINDI

Kartlarla toplam 565 milyon lira tutarında internetten ödeme yapılan 24 Kasım’da ödemelerin 326 milyon lirası (yüzde 58) elektronik eşya, giyim ve hizmet sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 42’sini, giyim ve aksesuvar yüzde 10’unu, hizmet sektörü ise yüzde 6’sını oluşturdu.

Cuma günü elektronik eşya sektöründe 238 milyon lira, giyim ve aksesuvarda 57 milyon lira ve hizmet sektöründe 31 milyon lira harcama gerçekleşti.

İNTERN ETTEN ALIŞVERİŞTE KOCAELİ LİDER

BKM verilerine göre kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yaklaşık yarısı İstanbul’daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise Kocaeli yüzde 33 ile en fazla internetten alışverişi tercih eden kent oldu. Kocaeli’ni yüzde 31’le Kırıkkale ve yüzde 30’la Iğdır takip etti.

ZİRVEYİ ABD VE İNGİLTERE PAYLAŞTI

ABD Ulusal Perakende Federasyonu’na göre geçen hafta Şükran Günü, Black Friday, hafta sonu ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) günlerini kapsayan alışveriş döneminde, 174 milyon ABD’li online veya fiziksel mağazalarda alışveriş yaptı. Toplam harcama tutarı 55 milyar doları buldu. Bu dönemde sadece online alışveriş yapanların sayısı 58 milyonu geçti.

TÜRKİYE’DE 620 MİLYON DOLAR

İngiltere’deki Perakende Araştırma Merkezi’nin (CRR) tespitlerine göre ise geçen hafta başlayan bu 5 günlük alışveriş döneminde Avrupa’da en fazla harcamayı 10 milyar doları aşkın tutarla İngiltere yaptı. İngiltere’yi 7.7 milyar dolar ile Almanya izledi. Türkiye’de ise sadece 24 Kasım Cuma günü kartlarla yapılan toplam harcama tutarı 620 milyon doları buldu.

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