Black Panther (Kara Panter) vizyona girdiği 16 Şubat tarihinden bu yana üst üste beşinci hafta sonunu da gişe lideri olarak kapattı. Gazete Habertürk'teki habere göre; film, böylece 2009 yapımı Avatar’dan bu yana bu başarıya ulaşabilen ilk yapım oldu.

27 milyon dolar ile açılış haftasında 23.5 milyonu gören en yakın rakibi Tomb Raider’ı da sollayarak birinciliği elden bırakmayan filmin dünya çapındaki gişesi ise 1 milyar doları geçti.