Marvel’in yeni filmi ‘Black Panther’’da asi ve ülkesine sadık Nakia adlı bir karakteri canlandıran Lupita Nyong’o, Akademi Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında ödül almıştı. Güzel oyuncunun başarıları bununla sınırlı değil. Genç yaşında Screen Actors Guild Ödülü, Critics Choice Ödülü, Independent Spirit Ödülü, NAACP Ödülü ve 2013 Hollywood Film Ödülleri ve New Hollywood Ödülü’nün de sahibi oldu. Bu hafta vizyona giren film, Wakanda kralının ölümünden sonra tahta çıkmak için izole yaşayan ama teknolojik olarak ilerlemiş Afrika’ya geri dönen T’Challa’nın hikâyesini anlatıyor. Ancak eski düşmanın ortaya çıkmasıyla Wakanda ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan zorlu bir çatışmaya sürükleniyor. Düşmanlarını alt edip halkının güvenliği korumak için müttefiklerini toplamak istiyor. Nyong’o’nun Chadwick Boseman ve Michael B. Jordan ile başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni ise Ryan Coogler. HT Pazar'dan Deniz Egeli'nin haberi...

Black Panther’e aşina mıydınız?

Yenilmezler’i (Avengers) arkadaşlarımla izlediğimde bayılmıştım. Arka planda küçük bir rol olsa bile “Bu dünyanın bir parçası olmak istiyorum” dediğimi hatırlıyorum. Çabucak aşina oldum! Wakanda dünyasının 60’lardaki kökeninden ve Ta’Nehisi Coates tarafından başlatılan diziden gerçekten büyülendim. Dolayısıyla Black Panther çizgi romanlarını kesinlikle örnekledim.

Projenin cazip tarafı neydi?

Ryan Coogler’la çalışmak istiyordum. Sonra bunun Marvel’in ilk siyahi süper kahramanı olması önemli benim için... Kendisi bir Afrika kralı ve bir Afrika ülkesi yaratıp onu sert Afrikalı karakterlerle doldurmamız gibi unsurlar da var.

Nakia’dan bahseder misiniz?

Nakia asi ama ülkesine sadık. Ulusu bazı idealleriyle çatışma içerisindeyken kendi yoluna gitmek de ülkesine hizmet etmek de istiyor. Kral T’Challa ile bir geçmişleri var. Dolayısıyla bu konuda uzlaşmaya varıp nasıl ilerleyeceklerini çözmeliler. Kendi yolunda ilerleyen bu bağımsız kadına bayılıyorum.

Nakia’ın T’Challa ile nasıl bir bağlantısı olacak?

T’Challa ve Nakia uzun süredir arkadaşlar ve romantik sayılabilecek bir geçmişleri var. O hislerden bazıları onlarla karşılaştığımızda hâlâ mevcut olabilir. Facebook’ta olsalardı ilişki durumuna “karmaşık” yazarlardı.

‘AFRİKA ÜLKESİNDE BULUNDUĞUMUZU GÖRMEK İLHAM VERİCİYDİ’

Set nasıldı?

Filmin üretim değeri muhteşem. Bir defasında çağrılmadığım bir gün sete geldiğimde kabile meclisi sahnesi çekiliyordu. Tüylerim ürpermişti çünkü bana göre gelişim süreci kendi haline bırakılsaydı Afrika’nın bugünkü görüntüsü öyle olacaktı.

Filmin temsil ettiği toplumla ilgili neler söylersiniz?

Burada rahatsızlık duymayan bir siyahi Marvel evreni var. Krallar, kraliçeler ve savaşçılarla bir Afrika ülkesinde bulunduğumuzu görmek ilham verici. Bu insan ruhunu gençleştiren istekli bir ulus. Benim içinse içimdeki Afrikalı çocuk için şifalandırıcıydı.

Oyuncu kadrosundaki çeşitlilik...

Oyuncu kadrosu tüm dünyadan seçildi. Guyana, Trinidad ve Tobago, Kenya, Uganda, Almanya, Amerika, İngiltere, Güney Afrika, ve Zimbabve... Filmde çok fazla Afrikalı kültürel çeşitlilik var. Bence bu film çeşitlilik kelimesine farklı bakmamızı istiyor. Bence ‘çeşitlilik’ beyaz olmayanları tarif etmek için kullanılıyor. Ancak bu filmde bir ulusu canlandırmak için bir araya getirilen oldukça geniş bir Afrika popülasyonundan bahsediyoruz. Bence bu inanılmaz önemli ve kendi başına kutlanmaya değer.

Anlatılması önemli bir hikâye mi?

Bence hepimiz fantazi kullanarak hayal gücümüzü uyandırabiliriz. Wakanda bunu amaçlayan bir şey. Gerçek dünyanın zorluğunu unutup Wakanda denen hayali ulusun işinin ne kadar zor olduğuna odaklanabileceğimiz bir an. Wakanda’yla ilgili bayıldığım şey dünyamızdaki herkesin vatandaşı olabileceği bir ülke olması. Hayaline inanmanız halinde vatandaşı olabileceğiniz bir ülke bu. Bunun gücü yadsınamaz, özellikle de şimdi.