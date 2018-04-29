Uzunca bir süre kötü gidişe engel olamayan ve çıkış yolunu TLC Technology çatısı altında faaliyetlerine devam etmekte bulan BlackBerry, yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Şu an için BlackBerry Athena adıyla anılan yeni akıllı telefonun göze çarpan ilk özelliği çift arka kamerası. Qwerty klavye özelliğinden vazgeçmeyen BlackBerry, bu defa bir önceki modeli olan KeyOne'a göre daha büyük bir ekrana sahip.

KEYOne'a olan benzerliğiyle dikkat çeken telefonun isminin de KEYOne 2018 olabileceği gelen bilgiler arasında. Her iki telefon arasındaki görünüm benzerlikleri de bu dedikoduları güçlendiriyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen BlackBerry KEYOne modeli 850 bin adet satmış ve bu rakam BlackBerry için başarı olarak değerlendirilmişti. İşte şirketin bu yeni modelden beklentisi en az 1 milyonluk psikolojik sınırı aşmak ve ufak da olsa yeniden akıllı telefon sektöründe söz sahibi olabilmek.