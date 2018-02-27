BlackBerry markalı yeni telefona dair ilk bilgiler, mobil cihazlarla ilgili ortaya attığı ve doğru çıkan söylentilerle tanınan @evlaks’ten (Evan Blass) geldi.

— Evan Blass (@evleaks) February 26, 2018

Blass’a göre, Ghost isimli cihaz ileri seviye bir akıllı telefon olacak ve ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak. Ancak söylentiler, telefonun Hindistan dışındaki pazarlara sunulmayabileceğine işaret ediyor.

Telefonun BlackBerry şirketi tarafından üretilmediğini belirtmekte fayda var. Ghost, BlackBerry’nin isim haklarına sahip olan Optiemus Infracom tarafından üretilen ilk BlackBerry markalı telefon olacak.