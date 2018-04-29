BlackBerry Messenger uygulaması için Android'in en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması denilemeyebilir ancak en güvenli uygulamalardan biri olduğu gerçek. İşte hem bu yönünü pekiştirmek hem de uygulamaya yeni özellikler eklemek isteyen BlackBerry, anlık mesajlaşma servisi için oldukça kapsamlı bir beta sürümü üzerinde çalışıyor.

Yeni güncellemenin en göze çarpan özelliği sohbet gruplarındaki kullanıcı sayısını 300'e kadar çıkarmış olması. Bir diğer yeni özellik ise BBM Desktop yani masaüstü kullanım imkanını sağlaması. Bunun için ekranın alt kısmında yer alan Me ikonuna tıklayarak masaüstü uygulamasını açabilirsiniz.

Daha sonra masaüstü bilgisayarınızdan web.bbmessaging.com adresine girerek buradaki kodu telefonunuzdan taratarak bilgisayarınızdan BBM mesajlaşmasına devam edebilirsiniz.

Bir kez daha bu özelliklerin şu an için sadece beta sürümünde olduğunu, ancak tüm özelliklerin sorunsuz işlemesi halinde kapsamlı güncellemenin servis edileceğini belirtelim.