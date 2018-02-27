BlackBerry'nin en yetkili isimlerinden biri olan Francois Mahieu'nun MWC 2018'de yaptığı açıklama, teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Ünlü ismin, "Görevimizi tamamladığımızı hissediyoruz." şeklinde başladığı sözlerinden, geçtiğimiz yıl ulaşılan toplam 850.000 adetlik satış rakamlarının kendileri için tatminkar bir seviyede olduğu anlaşılıyor.

Açıklamalarının devamında şu an için hedeflerinde Apple veya Samsung gibi devlerin olmadığına, onlardan pay almanın da bir hayli zor olduğuna değinen Mahieu, amaçlarının akıllı telefon pazarından %3 ile %5 arasında bir pay almak olduğunu belirtti.

Son olarak BlackBerry yöneticisi Francois Mahieu her ne kadar hedefine emin adımlarla gittiğini düşünse de, BlackBerry'nin belirttiği pazar payına ulaşabilmesi için yıllık en az 10 milyon adet civarında telefon satmak zorunda.