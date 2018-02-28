BlackBerry markasının ve yazılımlarının haklarını lisanslayan BlackBerry Limited şirketi, BlackBerry World uygulama mağazasındaki tüm ücretli uygulamaların kaldırılacağını açıkladı.

Uygulama mağazasının tüm ödeme mekanizmalarını devre dışı bırakacağını ve yalnızca ücretsiz uygulamaların yer alabileceğini belirten BlackBerry, ücretli uygulamaların ise 1 Nisan tarihinden itibaren mağazadan kaldırılacağını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamada, isteyen geliştiricilerin ücretli uygulamaları BlackBerry World’e yükleyebilecekleri ancak bunun için tüm ödeme altyapısını kendilerinin sağlaması gerekeceği söylendi.

Kullanıcılar, 1 Nisan tarihinden önce indirdikleri ücretli uygulamaları kullanmaya devam edebilecekler.

2015 yılından bu yana Android’li telefonlar geliştiren BlackBerry markası, 1 Nisan’dan sonra kendi geliştirdiği BB10 işletim sistemini tamamen terk etmiş olacak.

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