Blackpool - Shrewsbury Town maçı rakamları

Blackpool ve Shrewsbury Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Blackpool 59 puanla 11. sırada, Shrewsbury Town 86 puanla 3. sırada bulunuyor. Blackpool, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shrewsbury Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 306 kodlu maçı oynayanlar; Blackpool galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Shrewsbury Town galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Blackpool son haftadaki Peterborough United müsabasında 5-1 yenildi.

Shrewsbury Town, Swindon Town karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Blackpool, evinde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 28 gol yedi.

Shrewsbury Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Shrewsbury Town, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.