Blackpool - Shrewsbury Town maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Blackpool ile Shrewsbury Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Blackpool 59 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shrewsbury Town 86 puanda ve 3. sırada. Blackpool, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shrewsbury Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 306 kodlu maçı oynayanlar; Blackpool galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Shrewsbury Town galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Blackpool son hafta oynanan Peterborough United maçında 5-1 yenildi.

Shrewsbury Town ise Swindon Town maçında 3-0 yenildi.

Blackpool, evinde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 28 gol yedi.

Shrewsbury Town, dış sahada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shrewsbury Town 27 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.