Blake Griffin iki ay yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Los Angeles Clippers'ta forma giyen Blake Griffin, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan iki ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Clippers ile Lakers arasında oynanan Los Angeles derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden all-star oyuncunun sol dizinde yırtık meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, tedavisine başlanan 28 yaşındaki Griffin'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki aya kadar uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon 23,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynayan Blake Griffin, sol diz kapağındaki kırık nedeniyle 2009-10 sezonunda takımını yine yalnız bırakmıştı.

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