İki çocuk annesi aktris, başlarda annelikten korktuğunu belirterek, “Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ellerimde küçük bir hayat vardı ve yeterli donanıma sahip olmadığımı düşünüyordum” dedi.



Daha sonra bu duruma alıştığını söyleyen Lively, “Dünyada benim için en önemli şey ailedir” şeklinde konuştu.

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