HT Magazin'de yer alan habere göre, metalik gri renk, derin göğüs dekolteli tulumuyla göz kamaştıran Blanco, daha önce Altın Küre Ödül töreninde ‘Time’s Up’ (Vakti Geldi) hareketi kapsamında cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek için siyah giyinen Hollywood yıldızlarının aksine kırmızı elbisesiyle tepki çekmişti.



Bunun üzerine “Kırmızıyı seviyorum. Bu renk giyinmem harekete karşı olduğum anlamına gelmez” demişti.

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