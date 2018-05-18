Blau-Weiss Linz - Austria Lustenau maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Blau-Weiss Linz, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Austria Lustenau takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Blau-Weiss Linz 25 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Austria Lustenau 41 puanda ve 6. sırada. Blau-Weiss Linz son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Austria Lustenau, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da Blau-Weiss Linz kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Austria Lustenau kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Blau-Weiss Linz son hafta oynanan Wattens maçında 0-2 yenildi.

Austria Lustenau ise Hartberg maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Blau-Weiss Linz, 18 gol attı ve 26 gol yedi.

Austria Lustenau, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Austria Lustenau 21 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.