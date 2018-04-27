Blau-Weiss Linz - Kapfenberg maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Blau-Weiss Linz, 27 Nisan 2018 Cuma günü Kapfenberg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Blau-Weiss Linz 24 puanla 9. sırada, Kapfenberg 31 puanla 8. sırada bulunuyor. Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kapfenberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 172 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Blau-Weiss Linz kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Kapfenberg sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Blau-Weiss Linz önceki hafta Wattens mücadelesinde 0-2 yenildi.

Kapfenberg, Ried karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Blau-Weiss Linz, 18 gol attı ve 24 gol yedi.

Kapfenberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kapfenberg, 17 gol atarken 28 gol yedi.