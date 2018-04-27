Blau-Weiss Linz - Kapfenberg maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Blau-Weiss Linz, 27 Nisan 2018 Cuma günü Kapfenberg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Blau-Weiss Linz 24 puanla 9. sırada, Kapfenberg 31 puanla 8. sırada bulunuyor. Blau-Weiss Linz son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Kapfenberg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 172. İddaa'da Blau-Weiss Linz kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Kapfenberg kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Blau-Weiss Linz önceki hafta Wattens mücadelesinde 0-2 yenildi.

Kapfenberg, Ried karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Blau-Weiss Linz, 18 gol attı ve 24 gol yedi.

Kapfenberg, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kapfenberg 17 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.