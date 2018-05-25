Blau-Weiss Linz - Wattens maçı rakamları

Blau-Weiss Linz ve Wattens, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Blau-Weiss Linz 25 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Wattens 39 puanda ve 7. sırada. Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Wattens, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 106 kodlu maçı oynayanlar; Blau-Weiss Linz galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.30, Wattens galibiyet oranı 2.35. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Blau-Weiss Linz son haftadaki Wattens müsabasında 0-2 yenildi.

Wattens ise Blau-Weiss Linz karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Blau-Weiss Linz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Blau-Weiss Linz, kendi sahasında 18 gol attı, 28 gol yedi.

Wattens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wattens, 15 gol atarken 29 gol yedi.