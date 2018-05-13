Blooming - Wilstermann maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Apertura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Blooming, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Wilstermann takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. Blooming, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wilstermann, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Blooming galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wilstermann galibiyet oranı 0.00.

Blooming son hafta oynanan Universitario Sucre maçında 4-0 kazandı.

Wilstermann ise Real Potosi karşılaşmasında 2-0 kazandı.