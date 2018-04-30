Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un şirketi olan Blue Origin, tıpkı Elon Musk'ın SpaceX'i gibi odağına uzay görevlerini alıyor. Şirket, 2018'in ilk test uçuşunu dün gerçekleştirdi. 348 bin fite (yaklaşık 106 kilometre) yükselen Blue Origin'in roketi, firma bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadarki en yüksek mesafeye yükselmiş oldu.

Projede, "New Shepard" adı verilen, SpaceX'in Falcon 9'ları gibi yeniden kullanılabilir roket kullanıldı. Bu noktada önemli bir başarıya imza atan New Shepard, 8. kez üst üste kullanılmış oldu. Uç kısmındaki kapsülü fırlattıktan sonra tıpkı Falcon 9'lar gibi dikey bir biçimde iniş yapan roketin test uçuşunu aşağıdan izleyebilirsiniz: