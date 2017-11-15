BM: AB'nin Libya'yla göçmen anlaşması insanlık dışı

Birleşmiş Milletler AB'nin Libya makamlarının göçmenlerin yolunu kesip, yeniden gözaltına almasına yardımcı olma politikasının gayri insani olduğunu söyledi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, göçmenlerin hangarlarda tutulduğunu belirtti ve Avrupa ülkelerini, insan hakları konusundaki uyarıları dinlemeden Libya'yla anlaşma yapmakla suçladı.
Yetkililer, anlaşmayla gözaltında tutulan mültecilerin sayısının keskin bir şekilde yükselerek neredeyse 20 bine çıktığını belirtti.
Mültecilerin gözaltında tutulduğu mekanları inceleyen BM gözlemcileri "binlerce bitkin düşmüş ve travma geçirmiş kişiyle karşılaşdıklarını ve kadın, erkek ve çocukların üst üste kaldığını" söylemişti.
Hüseyin, durumun hızla kötüleştiğini ve Libya'daki gözaltı sisteminin "tamiri mümkün olmayacak şekilde" bozuk olduğunu belirtti.
Hüseyin "Zaten kötü olan koşullar şimdi felakete dönüştü derken, uluslararası toplumu soruna göz yummamaya çağırdı.
Libya Kaçak Göçle Mücadele Kurumu, geçen Eylül'de 7 bin olan gözaltındaki mülteci sayısının 20 bine çıktığını belirtti.
Binlence göçmen Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.
Geçen Eylül'de İtalya ve AB, Libya Sahil Güvenlik güçlerine göçmen teknelerini durdurması için eğitim ve durdurulan göçmenlerin Libya'ya geri dönüşü için anlaşma yapmıştı.
Anlaşmayla İtalya'ya ulaşan göçmen sayısında büyük azalma olurken, Libya'daki göçmenlere kötü muamele ve kalabalık yerlerde tutulmaları nedeniyle kaygılar sürmüştü.
Trablus'taki bir gözaltı merkezini gezen BM Gözlemcileri, göçmenlerin gözaltı merkezleri ve buraya yolculuk sırasında dayak, işkence ve cinsel şiddet uygulandığını anlattıklarını duyurdu.
Avrupalı temsilciler, İsviçre'nin başkenti Bern'de Afrikalı liderlerle Libya'daki mültecilere kötü muamelenin durdurulması için ne yapılabileceğini görüşmüş ancak bu görüşmeden herhangi bir somut sonuç çıkmamıştı.
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