BM'den Arakanlı Müslümanlara yardım çağrısı

Bangladeş'te temasları sırasında gazetecilere açıklama yapan Grandi, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e gelmek zorunda kalan Rohingyaların toplu göçünün şu anda dünyadaki en acil mülteci krizini oluşturduğunu belirtti.
Myanmar'daki şiddetten kaçanların sayısının 430 binden fazla olduğunu ifade eden Grandi, bu insanların ihtiyaçlarının büyüklüğü karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, "Her şeye ihtiyaçları var, yiyecek, temiz su, barınak, düzgün sağlık hizmetleri." dedi.
Bangladeş'in mültecilere yardım etmesi halinde uluslararası toplumun, bu ülkeye parasal destek ve yardım malzemeleri göndermesi gerektiğini vurgulayan Grandi, "çoğu zaman mültecilere karşı düşmanca yaklaşılan bir dünyada" Rohingyalara sınırı açık tuttuğu için Bangladeş hükümetine teşekkür etti.
Grandi ayrıca, Rohingyaların, çektikleri acıları gidermenin ötesinde uzun vadeli çözüme ihtiyaç duyduklarını kaydederek, Bangladeş'e akının nedeni gibi çözümünün de Myanmar'da olduğunun altını çizdi.
Filippo Grandi, Myanmar'ın, bu kadar insanın evini terk etmesine yol açan şiddete son vermesi, kendisinin ve insan hakları örgütlerinin şiddetin yaşandığı bölgelere ulaşımını sağlaması gerektiğine dikkati çekti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Dünya Gıda Programı yetkilerinin Arakan eyaletinde bulunduğu bilgisini paylaşan Grandi, ancak hareketlerinin hala kısıtlı kaldığını ve Bangladeş'e gelmeyenlere yardım edebilmeleri için bu durumun düzeltilmesi gerektiğini aktardı.
Grandi, "Yarım yamalak bilgiye sahibiz. Diğer tarafta baskı altında olan insanlar ve Arakan'ın kuzeyinde ülke içinde yerinden edilenler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Filippo Grandi, Bangladeş'teki 3 günlük ziyareti kapsamında Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarını dolaştı.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarında köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
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