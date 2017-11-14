BM'den 'Hariri' açıklaması. Hariri nerede?

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hariri'nin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Dujarric, "Bu durumdan ve Lübnan'da bulunmamasından endişe duyuyoruz. Duruma açıklık getirildiğini görmek istiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre, Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" söylemişti.

Hariri