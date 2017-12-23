BM'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar: Ülke dışında çalışanlar dönecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oybirliğiyle, geçen ay yaptığı kıtalararası balistik füze denemesi nedeniyle, Kuzey Kore'ye sert yaptırım kararları aldı.
ABD tarafından hazırlanan karar metninde ülkeye petrol ihracatının yüzde 90 oranında kesilmesi yer alıyor.
Kuzey Kore'nin ana ticaret ortakları olan Çin ve Rusya da karara destek verdi.
Kuzey Kore geçen ay sonunda ABD'nin tümüne ulaşabilecek bir kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurmuştu.
ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, yeni yaptırımların "Daha fazla meydan okumanın daha fazla ceza ve soyutlanma getireceği mesajını Pyongyang'a net bir şekilde verdiğini" söyledi.
Ülke halihazırda BM, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar altında.
2008'den beri Washington Pyongyang'a, nükleer programı ile ilgili olan kişilerin ve şirketlerin mal varlıklarını dondurmanın ve ülkeye ihracatı yasaklamanın da aralarında olduğu yaptırımlar uyguluyor.
ABD geçen ay Kuzey Kore'nin deniz taşımacılığı operasyonlarını ve ülke ile iş yapan Çin şirketlerini etkileyen yaptırım kararları almıştı.
Washington bu yaptırımlarla, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına geliri kesmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.
BM de Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki uzun menzilli füzelerle fırlatılabilecek bir hidrojen bombasını başarıyla denediğini açıklamasının ardından yeni yaptırım kararları almıştı.
Bu yaptırımlar, ülkeye petrol ithalatını ve ülkeden tekstil ihracatını kısıtlıyordu.
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