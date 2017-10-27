BM: Doğu Guta'daki açlık son bulmalı

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda kuşatma altında tutulan mahallelerde mahsur kalan en az 350 bin kişiye gıda ve ilaç ulaştırılmasına derhal izin verilmesi çağrısında bulundu.

Zeid, "Son günlerde şahit olduğumuz ağır bir şekilde yetersiz beslenen çocukların şoke edici görüntüleri, insani bir acil durumla karşı karşıya kalan Doğu Guta'da halkının durumunun korkutucu bir göstergesi" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan yardım görevlileri ve bölge sakinleri muhalif güçlerin elindeki bölgeye yönelik iyice sıkılaştırılan kuşatmanın halkı açlığın kıyısına getirdiğini söyledi.

Zeid ayrıca, "Tüm taraflara bir savaş yöntemi olarak sivil halkı kasten aç bırakmanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve/veya bir savaş suçu olduğunu hatırlatırım" dedi.

BM görevlileri, ellerinde sağlık nedenleriyle acilen bölgeden çıkartılması gereken birkaç yüç kişilik bir liste bulunduğunu, ancak hükümetin böyle tahliyelere çok sıkı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle bu kişilerden birkaçının hayatını kaybettiğini belirtti.

'Büyüyen çaresizlik'

Bölgeye son olarak 23 Ekim'de 25 bin kişiye yardım taşıyan bir BM yardım konvoyu ulaştırılmıştı.

Suriye hükümetinin, geçen Mayıs'ta bazı mahalleleri ele geçirmesi ve bölgeye gıda sokulmakta kullanılan tünelleri tahrip etmesi sonucu Doğu Guta'daki gıda fiyatları zirve yapmıştı.

Bu ay da hükümet, Doğu Guta'ya girişteki kontrol noktalarını kapattı ve bölgeye giden tüccarlara ağır vergiler koymaya başladı.

BM'nin açıklamasında ayrıca geçen hafta iki gıda deposunun yağmalandığı ve bunun "büyüyen çaresizliğin bir işareti olabileceği" vurgulandı.

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