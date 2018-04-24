BM: Doğu Guta'ya erişime hala izin yok

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'da yaklaşık 200 bin sivilin kaldığını, rejimin BM'ye halen bölgeye erişim izni vermediğini bildirdi.
WFP Suriye Direktörü Jakob Kern, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, milyonlarca Suriyeli sivilin yaşadığı İdlib'e yönelik yapılacak bir saldırının sonuçlarının Halep, Rakka ve Doğu Guta'ya göre çok daha büyük felaketlere yol açacağı uyarısında bulundu.
İdlib'de Suriye'nin farklı bölgelerinden yerinden edilmiş sivillerin de barındığını anımsatan Kern, "Bölgenin yüzölçümü ve nüfusu dikkate alındığında buraya yapılacak bir saldırı çok daha büyük bir felakete yol açar." ifadesini kullandı.
Kern, ülkede bir an evvel barış sürecinin başlaması gerektiğinin altını çizerek, "Suriye'de 7 yıldır süren savaş artık insanları bıktırdı. Suriyeliler barış ve normal hayatlarına tekrar dönmek istiyorlar." diye konuştu.
Esed rejiminin yaklaşık 2 hafta önce ele geçirdiği Doğu Guta'daki son duruma da değinen Kern, şöyle konuştu:
"Doğu Guta artık kuşatma altında değil ama hala WFP ekiplerinin bölgeye ulaşması için erişim iznimiz yok. Suriye rejimi hala erişim izni vermedi. Suriye'de (rejimden) bir izin almadan bir yerden başka bir yere hareket etmenize müsade edilmiyor. Biz de dahil, elinizde dolaşım izni olduğuna dair belgeler olmadığı sürece hiçbir yere hareket etmek mümkün değil."
Kern, Doğu Guta'da hala yaklaşık 200 bin sivilin yaşadığını, 150 bin kişinin de bölgeyi terketmek zorunda kaldığını anımsatarak, Doğu Guta halkına acil gıda ulaştırmak için bir kez daha erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.
Suriye'de her 10 kilometrede bir kontrol yapıldığını anlatan Kern, bu durumun özellikle yerinden edilen sivillerin hayatını daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.
Esed rejimi ve destekçileri, aylardır katliamlar yaptıkları Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kontrolü 12 Nisan'da tümüyle ele geçirmişti.
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