Komisyon, İnsan Hakları Konseyinin Doğu Guta'daki olaylara ilişkin acil, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etmesi üzerine 23 sayfadan oluşan rapor yayımladı.
Esad rejimine ait güçlerin Doğu Guta'yı kuşatması ve sonrasında ele geçirmesi sürecinde sivillere yönelik saldırıların detaylı yer aldığı raporda çarpıcı ifadeler dikkati çekti.
Rejimin Doğu Guta'daki sivillere yönelik "barbar" ve "Ortaçağ'a özgü" yöntemlerinin kınandığı raporda, Doğu Guta halkının modern tarihin en uzun ablukasına maruz kaldığının altı çizildi.
Raporda, Doğu Guta halkının rejimin saldırılarından dolayı çok büyük fiziksel ve psikolojik acılar yaşadığı, bazı durumlarda önlenebilir olmasına rağmen sivillerin ölüme terkedildiği vurgulandı.
Rejim güçlerinin şubat-nisan aylarında bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığının, havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar sonucu yüzlerce Suriyeli kadın, erkek ve çocuğun yaşamını yitirdiğinin aktarıldığı raporda, nisan ayına kadar çok sayıda ev, pazar yeri ve hastanenin yerle bir edildiği anımsatıldı.
İLKK DEFA AÇIKÇA KINANDI
Sivillere ve koruma altındaki nesnelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlendiği ve bunun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğuna vurgu yapılan raporda, Esad rejimi ilk defa açıkça kınandı.
Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da sivil yerleşim yerlerini ve nesneleri yoğun şekilde bombardımana tuttuğu, bölgeye insani yardımların kasten engellendiği ve bu tür insalık dışı saldırıların sivillerde fiziksel ve psikolojik derin yaralar oluşturduğu kaydedildi.
Raporda, rejimin Doğu Guta'yı resmen ele geçirdiğini 14 Nisan'da duyurduğu ve 140 bin sivilin yerinden edildiği, yerel ateşkes ve tahliye anlaşmaları uyarınca Doğu Guta'dan 50 bin sivilin İdlib ve Halep illerine gönderildiği ve rejimin bu sivillerin hiçbirine insani yardım sağlamadığı bilgisi de yer aldı.
Öte yandan, komisyonun hazırladığı raporun BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumunda, 26 Haziran'da üye ülkelere sunulacağı belirtildi.
Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivillerin ayrım gözetmeksizin saldırıya uğramaları ve sistematik olarak yiyecek ve ilaçlardan mahrum edilmeleri tamamen tiksindirici bir durum." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.