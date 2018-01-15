Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl, Filistinli mültecilerine yönelik yardımların devam edeceğini ve onları terk etmeyecekleri yönündeki açıklamalarını yineledi.
Krahenbühl, Le Monde gazetesine verdiği mülakatta, BM Genel Kurulu'nun Kudüs kararının ardından ABD'nin UNRWA'ya yaptığı yardımları kesebileceğini ancak durumun henüz netleşmediğini belirtti.
UNRWA'nın yıllık harcadığı yaklaşık 1,3 milyar doların yalnızca 300 milyon dolarının ABD'den geldiğine işaret eden Krahenbühl, ABD'nin yardımları kesmesi halinde bile Suriye, Ürdün, Batı Şeria, Lübnan ve Gazze'de bulunan Filistinli mültecilerin yönelik yardımların devam edeceğini ve onları "terk etmeyeceklerini" vurguladı.
Krahenbühl, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UNRWA'nın kullandığı fonun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) transfer edilmesi ile ilgili talebi hakkındaki soruya karşılık, bunun bir illüzyon olduğunu ve UNRWA'nın kapatılsa da Filistinlilere yönelik yardımların devam edeceğini yanıtını verdi.
GEÇEN AY DA AÇIKLAMIŞTI
UNRWA'nın Kudüs'teki merkezinde geçen ay basına yaptığı açıklamada, Trump'ın kararıyla Ortadoğu'da tansiyonun yeniden yükseldiğini ve gözlerin Kudüs'e çevrildiğini belirterek, "Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her zamankinden daha kararlıyız. Kudüs, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da Filistinli mültecilere verdiğimiz hizmet kesintiye uğramadan devam edecek." ifadesini kullanmıştı.
Krahenbühl, Filistin mülteci kamplarındaki UNRWA'ya ait 711 okul 143 klinikte de herhangi bir aksama olmadan eğitim ve sağlık hizmetlerinin süreceğini vurgulamıştı.
Filistinli mültecilerin yaklaşık 5,3 milyonunun UNRWA'ya kayıtlı olduğu biliniyor.
KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.
BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.
İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
BM GENEL KURULU KARARI
BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren “İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.
BM Güvenlik Konseyi’nden 1967’den 2016’ya kadar geçmiş 10 karara atıf yapan tasarıda, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasına ilişkin kararına atıfta bulunarak “Kudüs’ün statüsüne ilişkin son kararlara yönelik derin teessüfte” bulunulmuştu.
Tasarıda BMGK kararlarına da atıf yapılarak, Kudüs’ün “ruhani, dini ve kültürel boyutlarının” korunması gerektiği ifade edilirken, Kudüs’ün statüsünün BM kararları çerçevesinde müzakerelerle çözülecek en son konu olduğu vurgulanmıştı.
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